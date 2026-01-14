Kristijan Asllani è in uscita dal Torino e il Genoa si muove per regalarlo a De Rossi. Lo riporta Gianluca Di Marzio, spiegando su X che l'albanese (in prestito al club granata dall'Inter) è uno dei profili presi in considerazione dal Grifone per rinforzare la mediana: "Il Genoa valuta Kristjan Asllani come possibilità per il centrocampo. Club pronto anche a chiudere per Matteo Dagasso del Pescara", si legge nel tweet dell'esperto di mercato.

