Kristijan Asllani è in uscita dal Torino e il Genoa si muove per regalarlo a De Rossi. Lo riporta Gianluca Di Marzio, spiegando su X che l'albanese (in prestito al club granata dall'Inter) è uno dei profili presi in considerazione dal Grifone per rinforzare la mediana: "Il Genoa valuta Kristjan Asllani come possibilità per il centrocampo. Club pronto anche a chiudere per Matteo Dagasso del Pescara", si legge nel tweet dell'esperto di mercato. 

Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 13:49
Autore: Stefano Bertocchi
