Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l’incidente avvenuto questa mattina lungo la Provinciale 32, a Fenegrò (in Provincia di Como), a poca distanza del centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile. Lo rende noto l'ANSA.

Da una prima ricostruzione della dinamica pare che Paolo Saibene, 81enne vittima dell'incidente, abbia lasciato la pista ciclabile a bordo della sua carrozzina elettrica per tentare di raggiungere la corsia di marcia opposta, attraversando però la carreggiata proprio nel momento in cui arrivava l'auto guidata dal secondo portiere nerazzurro.

"Una delle ipotesi è che abbia avuto un malore - si legge nella ricostruzione dei colleghi di Calcio e Finanza -. L’ottantunenne era abituato ad andare in giro con la carrozzina e si sta valutando se da parte sua ci sia stata una imprudenza o sia forse stato colto da un malore e per questo abbia lasciato la pista ciclabile arrivando nella corsia opposta dove è stato travolto dall’auto guidata da Martinez".