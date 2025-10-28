Sono 45.400 i biglietti venduti per Italia-Norvegia, ultima gara del girone I di qualificazione al Mondiale 2026, in programma domenica 16 novembre a San Siro. I tagliandi restanti - in vendita a partire da 14 euro - possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. Grazie all’iniziativa sociale promossa da Federcalcio SRL e dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nel terzo anello rosso dello stadio ‘Meazza’ saranno presenti anche 4.000 bambine e bambini degli istituti scolastici e delle scuole calcio dell’hinterland milanese.