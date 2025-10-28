Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, crede nella possibile impresa della squadra friulana nel match di domani in casa della Juventus. Facendosi forte anche di un precedente importante: "Domani sarà una partita molto difficile, dobbiamo essere maturi. Sappiamo che la Juve ci metterà subito sotto pressione, è una delle squadre migliori del campionato. Contro la Lazio avrebbero meritato un punto, ma questo è il calcio. Noi ci aspettiamo che non cambi molto, nonostante il cambio di allenatore: faranno di tutto per vincere. Dovremo saper soffrire e rendere la vita difficile alla Juve, lavorando molto in fase difensiva e migliorare sul possesso palla. Essere concentrati al 100%. Abbiamo già sorpreso tutti vincendo in trasferta contro l’Inter e siamo pronti a recitare il ruolo di sorpresa".