Le scuse che Benjamin Pavard ha presentato ai tifosi dell'Olympique Marsiglia dopo le pessime prestazioni fornite prima in Champions League contro lo Sporting Lisbona poi in campionato contro il Lens non sono per nulla piaciute all'ex attaccante della Nazionale francese Christophe Dugarry, che dagli studi di RMC Sport ha attaccato pesantemente l'ex difensore nerazzurro: "Lo trovo totalmente ridicolo. Scusarsi ogni volta che salta una partita, sbaglia un passaggio, segna un autogol o qualsiasi altra cosa... Lo trovo totalmente patetico e ridicolo. Ho già trovato ridicolo quando i giocatori a fine partita andavano a mettersi davanti alle tribune dei tifosi per farsi beccare. Lo trovo totalmente stupido! Che ci si scusi per essersi comportati in modo inaccettabile, ad esempio dando una gomitata in faccia a un avversario e venendo espulsi, o per essersi comportati in modo inappropriato e aver causato un problema alla propria squadra. Lo capirei per qualcosa, tra virgolette, che non è calcio".

L'ex attaccante francese ha continuato nella sua reprimenda: "Ma poi, segnare un autogol, sbagliare un passaggio, un rigore... Se ogni giocatore, ogni volta che sbaglia qualcosa, inizia a chiedere scusa, allora siamo nei guai. Penso che non abbia senso, è pura e semplice propaganda. Inoltre, penso che non serva assolutamente a nulla. Da tifoso del Marsiglia, mi dico che non me ne frega niente se Pavard si scusa. Se si rifarà la prossima partita, se segnerà di testa da calcio d'angolo e mi farà vincere la prossima partita, mi farà piacere. Ma se si scusa, cosa cambierà?".