"Ci sono sempre in palio tre punti. La sconfitta di Eindhoven bisogna tenerla sempre a mente, come avvertimento. Bisogna affrontare tutte le partite con lo stesso spirito e atteggiamento, con l'unione di intenti vista con l'Inter". Parola di Gabriele Oriali, coordinatore sportivo dell'area tecnica del Napoli, intercettato da DAZN prima del match contro il Lecce.

Com'era Conte in questi ultimi giorni?

"Venivamo da una sconfitta abbastanza pesante, di certo non preventivata. Di conseguenza il suo umore, come quello di tutti, non era dei migliori".

Si sa qualcosa sui tempi di recupero di De Bruyne?

"Non sappiamo ancora nulla, anche perché l’intervento dovrebbe avvenire domani. Purtroppo si parla sempre di 3 o 4 mesi. Dispiace perché si era inserito alla grande nel nostro sistema portando anche la sua esperienza. Rientra però in settimana Lukaku, che non abbiamo mai visto e speriamo di recuperare presto. Siamo riusciti a sopperire a tutti questi infortuni e cercheremo di farlo anche con questa molto pesante. Devo dire che i sostituti sono stati all’altezza".