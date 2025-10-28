Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista del Pisa arrivato in estate in prestito dall'Inter, sta confermando, di giornata in giornata, una crescita costante alla sua prima esperienza in Serie A. Il classe 2004 nigeriano si sta distinguendo con prestazioni solide condite anche da giocate di qualità, come successo venerdì sera a, San Siro, quando con una sterzata improvvisa ha mandato in porta M'Bala Nzola per il momentaneo 2-1 dei toscani sul Milan. Un assist che Hernanes ha descritto così su Instagram: "Poteva fare un passaggio semplice di due metri, quello che avrebbero fatto tutti. Ma lui voleva fare una cosa importante per la squadra e, con coraggio, ha fatto una finta di corpo saltando gli avversari e aprendo una prateria per il compagno", le parole del Profeta.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
