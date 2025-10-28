Tragedia a Fenegrò, nel comasco. Secondo quanto riferisce La Repubblica, Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter, ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica, nei pressi di Appiano Gentile, non lontano dal centro d’allenamento nerazzurro. La vittima, un anziano di 81 anni, secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver avuto un malore, invadendo la corsia su cui Martinez stava transitando in macchina. Il calciatore si è subito fermato a prestare i primi soccorsi e, in seguito, sono arrivati l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo: l'anziano è deceduto sul posto.