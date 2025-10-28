Luciano Spalletti resta in pole per la panchina della Juventus. L'ex tecnico dell'Inter è il favorito per prendere il posto di Igor Tudor: nelle ultime ore c'è stato un incontro tra il club bianconero e l'allenatore di Certaldo che ha dato apertura per un contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Lo riporta Sky Sport. L'emittente parla anche di un sondaggio per Raffaele Palladino, ex Fiorentina che ha già lavorato col dt Modesto a Monza.