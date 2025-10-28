Ricominciare a vincere da una parte, iniziare a farlo dall'altra. Inter-Fiorentina mette di fronte due squadre che vivono momenti opposti: i nerazzurri, dopo quattro vittorie consecutive in Serie A, hanno perso a Napoli e puntano a tornare subito a conquistare i tre punti. I toscani, invece, in crisi di risultati e in piena zona retrocessione, vogliono centrare il primo successo in campionato. Per i bookmaker, come riporta Agipronews, la squadra di Cristian Chivu parte avanti: vale 1,38 su Planetwin365 e 1,39 su William Hill un'affermazione dell'Inter - esito degli ultimi due incontri giocati in Serie A a Milano - mentre si sale a 7,50 per una vittoria della Fiorentina, assente a San Siro dal 2023. Il pari, uscito nella sfida del 19 marzo 2022, è invece in lavagna a 5.

Lautaro Martinez, autore già di 6 gol in carriera in Serie A contro la Fiorentina, è il favorito a quota 1,78 per trovare un altro centro contro la squadra di Stefano Pioli, seguito a 2,20 dal duo formato da Ange Bonny e Francesco Pio Esposito. Dopo la rete contro il Napoli, Hakan Calhanoglu vuole continuare a segnare anche contro la Fiorentina, squadra contro cui ha già realizzato cinque gol nei cinque grandi campionati europei: finire nel tabellino dei marcatori anche contro i toscani è opzione che si gioca a 3,45. Tra gli ospiti, l'ultima marcatura multipla di Moise Kean è stata messa a segno proprio contro l'Inter, doppietta lo scorso 6 febbraio: un suo gol nel match di mercoledì vale 4,25.