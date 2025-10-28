Fine settimana disastroso per gli arbitri in Serie A, con numerosi episodi a dir poco discutibili che hanno fatto infuriare parecchi club e dirigenti. Oggi, sottolinea il Corriere della Sera, il designatore Gianluca Rocchi, al centro delle polemiche, proverà a fare chiarezza su quanto accaduto a Milano, Napoli, Firenze e Roma nel corso dell'abituale appuntamento con 'Open Var'.

Ma al di là della posizione che il responsabile degli arbitri prenderà, solitamente a difesa dei suoi uomini, le designazioni per il turno infrasettimanale fanno già intuire lo stato d'animo nell'AIA, che in merito a Napoli-Inter è pronta a fermare l’assistente Daniele Bindoni e non si escludono provvedimenti per l’arbitro Mariani, che lo scorso 20 ottobre ha diretto la finale del Mondiale Under 20 in Cile.