La sfida di DFB Pokal di mercoledì sera tra Bayern Monaco e Colonia sarà una vetrina importante per Said El Mala, il giovane talento dei Geißböcke finito nel mirino dei migliori club europei tra cui Paris Saint Germain, Inter e Manchester City. Anche lo stesso Bayern Monaco ha da tempo manifestato il suo interesse nei confronti del ragazzo che si è guadagnato gli elogi del tecnico bavarese Vincent Kompany: "El Mala ha una grande accelerazione iniziale, e poi ha una seconda accelerazione che sorprende molti difensori; e riesce sempre a tirare bene da quella velocità elevata. Se il Colonia riesce a segnare molto da ripartenza, le sue doti hanno molto a che fare con questo".