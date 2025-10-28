Anche la Gazzetta dello Sport non prevede troppi cambi di formazione in casa Inter rispetto all'undici sceso in campo sabato al Maradona. Per Chivu, obbligata la sostituzione dell'infortunato Mkhitaryan: Sucic in vantaggio su Zielinski. "L’alternanza del vecchio Micki col giovane Sucic è stata studiata, pianificata e pure messa in atto, ma all’armeno di fatto il tecnico nerazzurro ha sempre riservato un posto in prima fila nelle serate di gala, dalla Juve alla Roma fino al Napoli. Proprio al Maradona, però, qualcosa è cambiato nelle gerarchie, perché quando Mkhitaryan ha alzato bandiera bianca è stato Zielinski a sostituirlo e non Sucic, entrato nell’ultimo quarto d’ora di partita: la “chiamata” di Chivu, arrivata dopo la notte da titolare del polacco a Bruxelles, è indicativa ma non decisiva in vista di domani sera. Anche perché l’impatto di Sucic al Maradona è stato senz’altro migliore di quello di Zielinski, e allora occhio al controsorpasso", si legge.

Per il resto, probabile l'impiego dall'inizio di Carlos Augusto per far tirare il fiato a uno tra Dimarco e Bastoni. Destinato alla conferma Acerbi, che dovrà tenere a bada Kean. Ballottaggio Bonny-Esposito con il francese dato in leggero vantaggio.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro.