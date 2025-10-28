Possibile che Stefano Pioli si affidi domani alle giovani leve come Niccolò Fortini per la partita di San Siro tra Inter e Fiorentina? Secondo Fulvio Collovati, la mossa è altamente sconsigliabile: "No, con l'Inter non puoi mettere questi ragazzi, devi mettere di fronte alle proprie responsabilità i titolari. Fortini è bravo, ma devi dare responsabilità a chi ha giocato fino a ora. La partita è complicata, l’Inter gioca bene, ma ha problemi difensivi e lo ha dimostrato nel secondo tempo contro il Napoli, con i gol di Scott McTominay e André Anguissa. È una squadra che crea molto ma che può lasciare degli spazi", sostiene ai microfoni di Radio FirenzeViola.