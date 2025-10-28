L'Inter parte in seconda fila rispetto a Napoli e Milan nella corsa scudetto, secondo Francesco Totti: "Sono queste tre le squadre che si giocheranno la vittoria del campionato fino alla fine, ma vedo rossoneri e azzurri avanti rispetto ai vicecampioni d'Italia", le parole del Pupone rilasciate a LaPresse.it.

Obiettivo diverso, invece, per la sua Roma: "Penso che possa fare bene e tornare in Champions il prima possibile", il pronostico dell'ex capitano dei giallorossi.