Era nell'aria, ora è ufficiale: domani il tifo organizzato dell'Inter riprenderà voce e colore sotto il nome di 'Secondo anello verde Milano', in occasione della sfida di campionato contro la Fiorentina. "Da domani si ricomincia, insieme carichiamo i ragazzi. Facciamo vedere che la Curva è indispensabile. Saremo vicino ai ragazzi e al mister", l'annuncio su Instagram di Nino Ciccarelli.

"Dopo un lungo periodo, caratterizzato da restrizioni che hanno privato la nostra curva di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il ritorno dei gruppi organizzati al Meazza - si legge nel comunicato pubblicato su Instagram -. Con rinnovato senso di appartenenza, torniamo ad esporre i nostri drappi, ponendo fine a mesi di limitazioni che hanno inciso profondamente sull’espressione genuina e passionale del tifo organizzato interista. 'Secondo anello verde Milano' sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che dà sempre li hanno contraddistinti. Sotto questo nome comune, di forte richiamo al nostro settore, ogni gruppo continuerà a portare avanti la propria storia per le proprie tradizioni. È una scelta che sottolinea la volontà di ripartire con una ritrovata unità, ma senza rinunciare alle singole anime che compongono il nostro movimento ultras. Torniamo allo stadio, più uniti che mai, per sostenere ciò che è di più caro abbiamo: la nostra maglia, quella casacca nera e azzurra per cui da sempre combattiamo a testa alta, con fierezza, a San Siro, in Italia e in Europa"