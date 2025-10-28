L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Atalanta-Milan, decima giornata di Serie A. Alla domanda sulla gestione dei portieri, Carnesecchi e Juric, Percassi ha preferito non prendere posizione:

“Voglio molto bene a entrambi. Siamo solo all’inizio, dobbiamo continuare a lavorare con pazienza e con la voglia di migliorare, poi vedremo”.

Sul reparto offensivo e sui punti persi per strada: “Con Scamacca e Lookman al 100% forse avremmo raccolto qualcosa in più per le occasioni create, ma questi sono i punti che abbiamo e ce li teniamo. Dobbiamo continuare a crescere e oggi sarà durissima contro un Milan molto forte”.

Infine, un passaggio sul Gewiss Stadium e sul legame con il pubblico di casa: “Giocare in uno stadio di proprietà, ristrutturato e pieno, è un’emozione enorme. È la nostra casa, un motivo d’orgoglio e una base da cui ripartire. Siamo fiduciosi di poter continuare a migliorare”.