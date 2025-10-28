Tre o quattro cambi rispetto a Napoli, ma non una rivoluzione completa. È questa, secondo Sky Sport, l'idea di Chivu per Inter-Fiorentina, match valido per la nona giornata di campionato in programma domani alle 20.45 a San Siro.

Il tecnico nerazzurro dovrà sostituire l'infortunato Mkhitaryan in mediana: al posto dell'armeno dovrebbe spuntarla Sucic, mentre in attacco avrà un'occasione dal 1' Pio Esposito, in pole su Bonny per far coppia con Lautaro Martinez. Tra difesa e fascia sinistra ci sono invece due ballottaggi: al centro del terzetto De Vrij può vincere il testa a testa con Acerbi, mentre Carlos Augusto potrebbe far rifiatare uno tra Bastoni e Dimarco.