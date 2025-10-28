Si sono chiuse ieri, a Napoli, le celebrazioni per il centenario della fondazione del Corriere dello Sport-Stadio. All'evento conclusivo ha partecipato anche Adriano Galliani che, parlando di José Mourinho collegato in video, ha ricordato il periodo in cui il portoghese ha allenato l'Inter: "Ha meritato il Triplete, poi io faccio sempre il tifo per le italiane nelle competizioni europee. Quindi complimenti, grande José", le parole dell'ex amministratore delegato del Milan. Parole di stima alle quali lo Special One ha risposto con altrettanto rispetto: "Nel mio periodo con l’Inter ho vinto e perso contro il Milan, ma il grande Adriano e don Silvio (Berlusconi, ndr) entravano nello spogliatoio per farci i complimenti. Queste sono le piccole, grandi cose che definiscono la loro sportività. Per questo ho tanto rispetto per Adriano".