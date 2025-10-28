Nessuno stravolgimento rispetto al 2-2 casalingo in rimonta con il Bologna. Secondo la Gazzetta dello Sport, Pioli intende confermare la gran parte dell'undici che è partito dall'inizio contro la squadra di Italiano: possibile che vengano schierati più muscoli a centrocampo con Sohm pronto all’utilizzo e chance anche per Ndour. Dubbi su chi affiancherà Kean: Gudmundsson spera nella conferma, sempre che Pioli non scelga l’esperienza di Dzeko.

PROBABILE FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 28 ottobre 2025 alle 09:24 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
