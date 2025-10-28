Maurizio Mariani e l'assistente Luca Bindoni sono stati fermati dopo l'erroraccio compiuto nel corso di Napoli-Inter in occasione del calcio di rigore concesso ai partenopei. Ma la sospensione è il mezzo giusto per far ritrovare lucidità agli arbitri o c'è il rischio di abbatterli? A questa domanda risponde il designatore arbitrale Gianluca Rocchi nel corso di 'Open VAR': "Nel passato c'è stato qualche portiere che ha fatto qualche prestazione non positiva, è stato riproposto ed è stato il migliore in campo. Così vale per gli arbitri: non abbiamo intenzione di fermare nessuno, chiaro che ci sono errori ed errori. Se l'errore è logico lo capiamo, se chiedessi ai ragazzi di non sbagliare mai sarei presuntuoso e sbaglierei nei confronti loro. Ma di fronte agli errori senza logica mi arrabbio molto perché siamo fuori da quello che ci siamo detti".

Rocchi prosegue: "Se qualcuno esagera e va oltre quello che ho chiesto, per autostima o voler fare qualcosa in più, diventa un problema per lui stesso e non per la partita. Noi dobbiamo fornire il miglior servizio possiible alle squadre: dobbiamo pensare al risultato prima che a noi stessi, quindi per queste cose mi arrabbio e fermo qualcuno".