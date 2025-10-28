Lontanissime le polemiche estive con Lautaro e i rumors di mercato: Hakan Calhanoglu, senza fanfare e in silenzio, si è ripreso l'Inter come confermano i due gol nelle ultime due gare dei nerazzurri, entrambi su rigore, contro Union SG e Napoli.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il turco sarà quasi sicuramente titolare anche domani contro la Fiorentina, che è la sua vittima preferita nei cinque principali campionati europei: ai viola ha già realizzato 5 gol. Non solo: "Quando giocava nel Milan, nel maggio 2018, sfornò contro la Fiorentina tre assist nella stessa partita. Non gli era mai riuscito prima e non gli è più successo dopo. Finora Chivu lo ha tenuto fuori dalla formazione-tipo soltanto due volte in stagione: alla prima di campionato contro il Torino, quando era squalificato, e nel felice sabato contro la Cremonese, quando aveva un problema fisico. Per il resto non ha mai rinunciato a lui, che considera il regista ideale per la sua squadra", si legge sulla rosea.