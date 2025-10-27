Lele Adani, intervenuto su Viva el Futbol, ha parlato così di Napoli-Inter: "Il fatto che l'Inter sia stata a tratti superiore va sottolineato come livello al fischio iniziale delle due squadre. Al Napoli mancavano tre tasselli fondamentali nella squadra titolare. Non c'è competizione tra le due rose senza quei titolari. C'era una disparità di valori: l'Inter è la più forte da 4 anni e si è presentata al Maradona con sette vittorie di fila. Conte ha rinunciato alla riserva di Hojlund, vale a dire Lucca. Il Napoli ha adottato una strategia diversa rispetto alle settimane precedenti, decidendo di lasciare il pallone all'Inter per poi inventarsi soluzioni in fase offensiva".

Ancora Adani che entra nel dettaglio dell'analisi: "I gol del Napoli sono nati da riconquista e non da costruzione. Dopo il 2-1, l'Inter non è più stata pericolosa. E aveva a disposizione più di mezz'ora, ma non ha più tirato in porta. Nel momento in cui l'Inter sembra cambiare l'inerzia, alla fine il Napoli manda segnali evidenti spegnendo l'Inter, disattenta fino alla fine. Chivu è bravo, è un comunicatore eccellente e uomo libero".