Il rientro di Thuram non sarà domani con la Fiorentina, ma comunque si avvicina come conferma il Corriere dello Sport. Stando al quotidiano romano, il francese si rivedrà in gruppo tra giovedì e venerdì, di fatto a un mese esatto dall'infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra contro lo Slavia Praga lo scorso 30 settembre.

"Il francese ha ripreso a lavorare sul campo, ma non ci saranno accelerazioni immediate: si proseguirà con la grande cautela adottata in queste settimane - si legge -. Il rientro con la Fiorentina era già stato escluso, in precedenza. A questo punto si tratta di capire se un paio di allenamenti possano essere sufficienti per convincere Chivu a convocare Thuram per la sfida con il Verona di domenica prossima. Al momento appare difficile. Più plausibile che si attenda il match di Champions con il Kairat Almaty. In modo poi da lanciarlo tra i titolari contro la Lazio, il 9 novembre".