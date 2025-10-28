L'ultimo ko dell'Inter risaliva al 13 settembre, contro la Juventus. Poi erano arrivate 7 vittorie di fila prima dello stop di Napoli. Ora i nerazzurri intendono ripartire di slancio esattamente come fatto un mese e mezzo fa. Come sottolinea il Corsport, tutte le big stanno frenando, prima o dopo, e infatti, nonostante i 3 ko in 8 partite, la vetta è distante appena 3 punti.

"Ebbene, in questo senso, l’obiettivo di Lautaro e soci è perfettamente delineato: arrivare alla terza sosta del torneo, infilando altri 4 successi uno dietro l’altro. Le avversarie che, a cominciare da domani sera, aspettano i nerazzurri sono, in successione, Fiorentina, Verona, Kairat Almaty (Champions) e Lazio. Raccogliendo altri 9 punti in Serie A, quantomeno l’Inter non perderebbe altro terreno - si legge -. Anzi, qualche squadra che la precede è certamente destinata a farlo. Basti pensare che domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra Milan e Roma. E i rossoneri, questa sera, avranno un match complicato in casa dell’Atalanta. Mentre il Napoli avrà comunque un paio di sfide insidiose tra Como e Bologna".

Da sfruttare anche il fattore San Siro: dopo le tre trasferte consecutive della passata settimana, ora l'Inter è attesa da 3 partite casalinghe nelle prossime 4: a Milano arriveranno Fiorentina, Kairat e Lazio, mentre l'unica trasferta sarà quella di Verona di domenica prossima.