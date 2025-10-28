Il dirigente sportivo Marco Fassone, intervenuto sulle frequenze di Stile Tv, ha parlato così della vittoria del Napoli contro l'Inter, analizzando primariamente il punto di vista partenopeo: "Il Napoli non ha risolto tutti i suoi problemi, ma è sulla strada giusta. La gara con l’Inter ha avuto uno sviluppo particolare, una serie di episodi anche fortuiti lo hanno favorito, ma non credo che il Napoli abbia dimostrato di essere più forte dell’Inter", le parole riprese da TuttoNapoli.