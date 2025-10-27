Nicola Ventola, intervenuto su Viva el Futbol, ha parlato così della vittoria del Napoli contro l'Inter: "Conte trova motivazioni nuove in un ambiente difficile, mi aspettavo questa reazione. L'Inter ha fatto la sua partita e non meritava di perdere perché ha avuto le sue occasioni. Conte ha cambiato qualcosa, ma gli episodi sono stati determinanti. Conte è un fenomeno anche in questo: ha innervosito la partita. Se dobbiamo parlare della comunicazione post-partita, penso che Chivu sia stato perfetto, Conte invece non mi è piaciuto. Quel rigore, comunque, non c'era. L'Inter resta la più forte del campionato".