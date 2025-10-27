Bilancio recente positivo per l'Inter nelle partite interne contro la Fiorentina: i nerazzurri hanno vinto infatti sette delle ultime dieci gare con i viola, a fronte di un pareggio e due sconfitte, ottenendo 22 punti nel suddetto periodo. Parlando di singoli, i match contro i viola sembrano ispirare particolarmente Hakan Calhanoglu: la Fiorentina è infatti il bersaglio preferito del centrocampista nerazzurro che ha segnato sei reti ai gigliati, e sempre contro la Fiorentina è stato capace anche di servire per l'unica volta nella sua carriera italiana ben tre assist in una sola partita.