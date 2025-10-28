Quella di mercoledì sera tra Inter e Fiorentina sarà la quinta direzione stagionale in Serie A per Simone Sozza, arbitro 38enne della sezione di Seregno. Sozza che nel corso della sua carriera ha arbitrato l'Inter per sei volte con i nerazzurri che hanno ottenuto cinque vittorie e una sconfitta, maturata nell'ultimo precedente risalente alla finale di Supercoppa Italiana dello scorso 6 gennaio persa contro il Milan in Arabia Saudita con la rimonta rossonera culminata col gol in pieno recupero di Tammy Abraham.