Le cattive sensazioni post-partita sono state purtroppo confermate dagli esami strumentali svolti ieri: per Mkhitaryan si tratta di un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Come spiega la Gazzetta dello Sport, si tratta di un muscolo posteriore che agisce flettendo la gamba e ruotandola internamente. "Deve il nome al fatto che è composto in parte da tessuto tendineo - si legge -. Nel comunicato dell’Inter non compare una prognosi ufficiale ma lo stop previsto è di almeno un mese. Secondo le previsioni Mkhitaryan tornerà in campo a inizio dicembre, saltando quindi cinque partite di campionato (Fiorentina, Verona, Lazio, Milan e Pisa) e due di Champions League (Kairat e Atletico Madrid): Chivu spera di averlo di nuovo a disposizione per Inter-Venezia (3 dicembre) e Inter-Como (6 dicembre)".

