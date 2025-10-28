Ospite al 'Teatro San Carlo' di Napoli, in occasione delle celebrazioni per il centenario della fondazione del Corriere dello Sport-Stadio, Gianlugi Buffon ha parlato così della rivalità tra Juve e Inter nel post-Calciopoli, in particolar modo nel periodo del ciclo di José Mourinho in nerazzurro: "Non correva buon sangue, all’epoca volevamo ammazzare sportivamente l'Inter quando la incontravamo. Poi, spesso e volentieri, arrivava Mourinho che ti faceva una battuta e ti diceva qualcosa e così non riuscivi a odiarli. Trovava sempre il modo di farsi apprezzare anche dagli avversari, questa per me è una grandissima qualità", le parole dell'ex portiere dei bianconeri. A cui l'allenatore del Benfica ha risposto così: "Ho sempre visto la Juve come la Juve, anche se all’epoca della mia Inter veniva dalla Serie B, da un momento diverso storicamente. E Gigi era tra i più bravi, se non il più bravo della sua generazione".