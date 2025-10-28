Una buona notizia per il Bologna: nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi, dove era stato ricoverato per una polmonite. A comunicarlo è stato il club felsineo che ha sottolineato che le condizioni cliniche sono buone, che il mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club.

Il Bologna, tramite il proprio sito, ha tenuto a ringraziare sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto "per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister".