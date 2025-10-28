Un desiderio mai taciuto di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è quello di anticipare alle 20 le partite serali, invece dell'ormai abitudinario 20.45. Un desiderio che potrebbe concretizzarsi, secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera, nonostante non manchino le difficoltà. Simonelli ha infatti avviato dei colloqui informali con i vertici di DAZN per arrivare a un esperimento, una gara test che possa iniziare alle 20. L'intento è arrivare a quella fetta di giovanissimi che non riescono ad arrivare in fondo a una partita proprio a causa dell'ora tarda in cui finisce.

DAZN non si è opposta a prescindere, ma mantiene prudenza per timore di perdere una fetta di spettatori anticipando di 45 minuti il fischio d'inizio delle partite. Perciò ha chiesto alla Lega Serie A di formulare una richiesta ufficiale. I colloqui proseguono è c'è fiducia di poter assistere già in questa stagione a una partita pilota.