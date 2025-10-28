Arriva un attestato di stima importante per Petar Sucic dal connazionale Milan Rapaic, giocatore che in Italia ha vestito le maglie di Perugia e Ancona: "È un grande talento che può diventare un grande campione. L’Inter ha fatto un ottimo acquisto, il migliore della Serie A", ha detto senza giri di parole l'ex attaccante a Tuttomercatoweb.com.