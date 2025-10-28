L'ex calciatore di PSG e Monaco Jerome Rothen, oggi animatore di un talk show dell'emittente radiofonica francese RMC Sport, ha qualcosa da dire nei confronti di Benjamin Pavard dopo le scuse pronunciate ai tifosi dell'Olympique Marsiglia: "Attraverso questo tipo di messaggio, la prima cosa, ed è per questo che lo accuso, è che sta soltanto facendo delle pubbliche relazioni. Se fai solo questo, dopo un po' ci sono cose che non puoi comprendere. E l'altra cosa di cui volevo accusarlo è che non puoi mandare quel messaggio a tutti dicendo che sei dispiaciuto per la tua prestazione. Quando scendi in campo, l'obiettivo è essere bravo, dare il meglio di te e cercare di aiutare la tua squadra a vincere".

Rothen mette in risalto poi le difficoltà incontrate dall'ex giocatore dell'Inter: "Le sue scarse prestazioni a inizio stagione sono spesso dovute al fatto che il livello si alza in trasferta, dove si è fatto un po' sopraffare. Lo abbiamo visto lì a Lens. E immagino che all'inizio di queste partite volesse mettere in campo la sua esperienza, il suo talento, la sua qualità per giocare partite di alto livello. Quando non sei al meglio, chiudi la bocca e lo ammetti. Lo ammetti, ma torni al lavoro. Perché ora si è messo addosso ulteriore pressione per la prossima partita. Chi dice che non sarà scarso nella prossima partita? Perché potrebbe succedere. E poi cosa dirà? Un altro messaggio di scuse?"