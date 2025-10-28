L'Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa di Cristian Chivu che era prevista per oggi, alle 14, alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. La scelta è stata presa dal club per quanto accaduto in mattinata a Fenegrò, non lontano dalla Pinetina, dove Josep Martinez ha investito in auto uccidendo un 81enne in carrozzina elettrica.