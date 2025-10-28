Chivu spera di emulare Allegri. Il motivo? Semplice: solo Max, quando guidava la Juve, è riuscito nell'impresa di vincere lo scudetto dopo aver perso tre partite nelle prime otto giornate di campionato.

"In mezzo secolo soltanto una squadra, la Juventus di Allegri nel campionato 2015-16, ha saputo scalare la classifica fino ad afferrare lo scudetto partendo a handicap: dopo 8 giornate aveva 8 punti, cioè 7 in meno dell’Inter attuale, e aveva rimediato appunto tre sconfitte - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Chivu ha una posizione migliore (la cima è a +3) però ha una difficoltà in più ereditata dalla gestione Inzaghi: gli scontri diretti stanno diventando un sortilegio. Nelle ultime 19 sfide di alta classifica l’Inter ha contabilizzato appena 24 punti, il 42% del totale. In questo inizio è addirittura scesa al 33%, 3 punti su 9".

Sotto accusa soprattutto la fase difensiva, eccessivamente traballante come evidenziato dai 7 gol incassati tra Juve e Napoli. "Nel frattempo l’allenatore medita qualche aggiustamento. Ha rivisto la partita del Maradona e, senza soffemarsi sui singoli, ha rimarcato davanti alla squadra gli errori di comunicazione e di «percezione del pericolo» che nel secondo tempo hanno provocato il cedimento strutturale. Ai giocatori ha ribadito l’importanza di leggere in fretta le situazioni e saperle affrontare con solidarietà reciproca. Una corsa in più, anticipando di qualche secondo la mossa altrui, può essere salvifica. Del resto la concentrazione è un requisito minimo. Ma giocare sempre con la linea alta per aggredire e verticalizzare è un rischio che questa squadra, con questi uomini, non sempre può accettare, specialmente se l’avversario dispone di hacker tattici capaci di guastare il dispositivo con un paio di click. E’ possibile quindi che Chivu, già da mercoledì contro la Fiorentina, abbassi un po’ il baricentro. Non sarebbe, nel caso, una marcia indietro ideologica ma un atto di pragmatismo determinato dalle necessità del momento: è giusto non drammatizzare una sconfitta ma è altrettanto giusto non pensare che sia capitata per caso", spiega la rosea.

