Durante l'appuntamento classico del lunedì con 'Viva el Futbol', Antonio Cassano ha offerto la sua analisi su Napoli-Inter, big match dell'ultima giornata di Serie A: "L'Inter ha fatto un primo tempo meraviglioso, come minimo doveva andare all'intervallo sul pareggio - la premessa di FantAntonio -. Dopo il 2-1 di Calhanoglu, la squadra ha fatto malissimo nella ripresa: era scollegata e non ha creato nulla. Chi ha detto che l'Inter non meritasse di perdere? Il Napoli ha fatto tre gol grazie a quel genio di Conte in panchina che ha fatto una giocata clamorosa: in difesa giocavano due mancini, Juan Jesus è stato il migliore in campo guidando anche Buongiorno che ha avuto qualche difficoltà. Conte si è inventato anche Neres centravanti, non avrei mai scommesso su di lui. Conte è l'allenatore più forte in Serie A, ha incartato la partita a Chivu sotto tutti i punti di vista".