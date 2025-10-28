Il sito Calcio e Finanza ha avuto modo di consultare alcuni documenti nei quali sono esplicitate nel dettaglio tutte le tappe che porteranno Inter e Milan alla realizzazione del nuovo stadio di San Siro. Un cronoprogramma destinato a durare fino al 2035, e che si sviluppa nel seguente modo:

San Siro programma lavori – FASE 1 DI SVILUPPO (realizzazione nuovo stadio e demolizione Meazza)

Progettazione preliminare, definitiva, redazione del piano attuativo e Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – da marzo 2025 a febbraio 2026 (12 mesi)

Presentazione piano attuativo – febbraio 2026

Approvazione del piano attuativo – da febbraio 2026 a febbraio 2027 (12 mesi)

Pre istruttoria el Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – da gennaio 2026 a giugno 2026 (6 mesi)

Presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – luglio 2026

Valutazione Impatto Ambientale più Conferenza dei Servizi per approvazione finale del progetto e rilascio dei titoli abilitativi (Legge Stadi) – da luglio 2026 a marzo 2027 (8 mesi)

Stipula della convenzione per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e rilascio e pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – marzo 2027

Stipula della convenzione urbanistica – marzo 2027

Progettazione esecutiva delle opere urbanizzazione a scomputo oneri e successiva validazione del progetto – da agosto 2026 a gennaio 2027 (6 mesi)

Gara ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione – da marzo 2027 ad agosto 2027 (5 mesi)

Progettazione esecutiva delle opere private – da ottobre 2026 a luglio 2027 (9 mesi)

Autorizzazioni finali relative alla progettazione esecutiva delle opere private – da marzo 2027 a luglio 2027 (4 mesi)

Interventi di bonifica, incluso riassetto aree esterne Meazza – da dicembre 2025 a luglio 2027 (19 mesi)

Mobilizzazione e predisposizione cantiere – da aprile 2027 a ottobre 2027 (6 mesi)

Realizzazione opere di urbanizzazione – da agosto 2027 a gennaio 2030 (29 mesi)

Realizzazione del nuovo stadio di Milano – da ottobre 2027 a ottobre 2030 (36 mesi)

Collaudi finali – da gennaio 2030 a dicembre 2030 (11 mesi)

INAUGURAZIONE DEL NUOVO STADIO DI MILANO – dicembre 2030

Gara ad evidenza pubblica per le attività di demolizione dello stadio Meazza – da ottobre 2030 a marzo 2031 (5 mesi)

Attività di demolizione e parziale conservazione dello stadio Meazza – da aprile 2031 a maggio 2032 (14 mesi)

San Siro programma lavori – FASE 2 DI SVILUPPO (comparto polifunzionale e rifunzionalizzazione Meazza)

Preparazione e presentazione della proposta di progetto urbanistico di dettaglio della fase 2 – da luglio 2027 a gennaio 2028 (6 mesi)

Approvazione del progetto urbanistico di dettaglio della fase 2 – da gennaio 2028 a dicembre 2030 (36 mesi)

Preparazione e presentazione del Progetto Definitivo alle autorità competenti – da gennaio 2031 a luglio 2031 (7 mesi)

Approvazione del progetto definitivo, stipula convenzione e rilascio dei titoli abilitativi – da agosto 2031 a febbraio 2032

Progettazione esecutiva delle opere di fase 2 e autorizzazioni finali – da marzo 2032 a gennaio 2033 (11 mesi)

Interventi di bonifica e successiva certificazione – da settembre 2031 a giugno 2033 (22 mesi)

Mobilizzazione e realizzazione delle opere di fase 2, inclusa la rifunzionalizzazione del Meazza – da luglio 2033 a novembre 2035 (29 mesi)

Inaugurazione comparto polifunzionale