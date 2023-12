Non solo il mercato in entrata, l'Inter continua a lavorare anche sul fronte rinnovi. Come riportato da Tuttosport, l'accordo con Mkhitaryan verrà siglato entro fine anno: la tempistica è fondamentale per mantenere i beneficit del Decreto Crescita. Entro il 2023 previsto anche l'annuncio del rinnovo di Federico Dimarco. Fiducia per gli accordi con Lautaro e Barella, mentre si lavora per limare le distanze con l'entourage di Dumfries. Anche per Darmian è tutto fatto.