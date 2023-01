Con Skriniar ormai sempre più vicino all'addio, sono diversi i nomi accostati all'Inter per la possibile successione. Uno è Tiago Djalò del Lille, dato da Tuttosport come obiettivo numero uno. "Marotta e Ausilio hanno anche un piano B rimasto sottotraccia - si legge -. Fra le idee rimane anche Becao dell'Udinese, ma non arrivano conferme. C’è anche l’ipotesi Tanganga del Tottenham".