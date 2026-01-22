L'eventuale secondo ritorno di Ivan Perisic all'Inter è legato, secondo Orazio Accomando di Sportmediaset, al cammino del PSV Eindhoven in Champions League. Secondo il giornalista, il club olandese, attualmente 22esimo nella classifica della League Phase, non lascerà partire l’esterno croato nel caso in cui dovesse qualificarsi ai playoff.  

A proposito di laterali destri, i nerazzurri hanno detto no a due offerte per Luis Henrique: una del Bournemouth e l'altra del Besiktas, con annesso rilancio. 

Sezione: Focus / Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 15:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print