Tutti disponibili, al netto dei due squalificati Benjamin Pavard e Lautaro Martinez. Simone Inzaghi può contare sul gruppo praticamente al gran completo, come da tempo non gli accadeva, per la sfida di domani sera contro il Cagliari. Rientrano nella lista dei convocati anche Stefan de Vrij e Juan Cuadrado, che finalmente ha completato il percorso di recupero dopo l'operazone al tendine d'Achille. Lo riferisce Sky Sport.

Inter, tutti convocati tranne gli squalificati. Tornano dunque in distinta De Vrij e Cuadrado. @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 13, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!