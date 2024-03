Il Cile di Sanchez si aggiudica l'amichevole contro l'Albania di Asllani, vincendo 3-0 grazie alle reti siglate da Vargas, Bolados e Davila. Entrambi i giocatori dell'Inter sono partiti titolari. L'attaccante è rimasto in campo per 83 minuti e ha rimediato un cartellino giallo, mentre il centrocampista è rimasto in campo tutta la partita.

Poker dell'Olanda in amichevole alla Scozia. Dumfries, partito dalla panchina, ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 62 sul risultato di 1-0, partecipando alla goleada finale della sua Nazionale. Perde di misura invece la Turchia di Calhanoglu, sconfitta per 1-0 dall'Ungheria. Maglia da titolare per il numero 10 turco, rimasto in campo per tutta la partita.