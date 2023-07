La Jvue si inserisce per Morata, l'Inter resta davanti, ma c'è ancora da sbrogliare la matassa come spiega la Gazzetta dello Sport. Perché l'Atletico Madrid pretende il pagamento della clausola rescissoria di 21 milioni di euro per lasciar partire la punta. "Niente trattative al ribasso, niente sconti: Alvaro ha un cartellino con il prezzo appeso al collo e chi lo vuole deve semplicemente passare in cassa a pagare - si legge -. L’azione degli agenti è un tentativo concreto di provare ad accontentare il giocatore, che vorrebbe evitare di partire per la tournée in Corea del Sud con l’Atletico, con partenza in programma lunedì".

La volontà dell’Inter sarebbe quella di chiudere per Morata anche in fretta, ma alle condizioni del club nerazzurro: sul piatto 15 milioni pagabili in più esercizi, oggi la Juve proverà a capire dal canto suo la fattibilità dell'operazione. "Nel mentre, se la questione Morata non si sbloccherà, sarà necessario continuare a coltivare anche le piste alternative. Balogun dell’Arsenal è il preferito, ma costa più di 40 milioni. Piace sempre pure Beto dell’Udinese, mentre le quotazioni di Taremi (Porto) sono in calo", si legge.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!