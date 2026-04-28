La Gazzetta dello Sport torna oggi sull'infortunio patito da Hakan Calhanoglu, evidenziato dagli esami condotti nella giornata di ieri che hanno riportato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Si tratta, come si legge, del quinto infortunio stagionale per il regista turco.

Chiaramente la prima domanda che i tifosi si sono fatti è se il giocatore ci sarà o meno per la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro la Lazio, ma ad oggi non c'è risposta certa. Non si può scongiurare il pericolo che Calhanoglu sia assente proprio nella partita a cui ha pesantemente contribuito a far sì che l'Inter ci fosse, vista la doppietta (con un assist) siglata nella semifinale di ritorno con il Como al Meazza.

Mancano una quindicina di giorni e ad Appiano Gentile si lavorerà proprio con quell'intento, di rimettere in sesto il centrocampista, nella speranza di poterlo avere. Il punto interrogativo riguarda, ovviamente, non solo la presenza in campo ma anche con quali condizioni fisiche, visti i reiterati stop e la vicinanza con la data cerchiata sul calendario.

Calhanoglu ha davanti un Mondiale da disputare come capitano della Turchia e guarda a quel traguardo con la ferrea volontà di esserci. In ogni caso la situazione verrà monitorata giorno per giorno, nel tentativo di provare a consegnare il regista titolare a Chivu per il match dell'Olimpico.