In quel di Appiano Gentile non ci sarà nessun ritiro pre Inter-Benfica. L'appuntamento è fissato per domani mattina, con la squadra che si ritroverà nel centro sportivo per la colazione e per il risveglio muscolare prima della sfida di Champions League.

"Simone Inzaghi ha usato la psicologia e, come altre volte aveva fatto la scorsa stagione, ha scelto di far allenare stamani la squadra per poi mandare tutti a casa", spiega Gazzetta.it. La notte in famiglia consentirà ai nerazzurri di staccare la spina in un periodo intenso che sta vedendo la squadra in campo ogni tre giorni.

