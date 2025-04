L'Inter elimina il Bayern Monaco e stacca il pass per la semifinale della Champions League. Storico anche l'incasso al botteghino per il match di ieri sera al Meazza: come riferisce la Gazzetta dello Sport, solo in due occasioni lo stadio milanese ha fatto guadagnare di più, ossia nel match di ritorno dell'Euroderby di due anni fa e nell'andata di quello del 2002-03.

Ieri sera, il club nerazzurro ha messo in cassa oltre 10 milioni di euro: 10.061.474 euro per la precisione, secondo incasso più alto della storia della società. San Siro si ricorderà a lungo di questa partita sferzata da un vento gelido e con uno stadio riempito in ogni spillo: 75.625 spettatori, sold out completo, compresi i 4.300 rumorosissimi tifosi tedeschi che hanno colorato le strade di Milano dalla mattina nonostante il maltempo. Polverizzati i 9,2 milioni registrati dal botteghino interista l’anno scorso, nell’andata degli ottavi contro l’Atletico Madrid.