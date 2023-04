"Grande Inter, anzi grandissima . Una partita perfetta, curata nei particolari tattico-strategici, ed è giusto riconoscere a Simone Inzaghi quel che appartiene a Simone Inzaghi, allenatore copetero , specialista di Coppe. Bravo, bravissimo Inzaghi, c’è molto del suo lavoro in questa impresa destinata alla memoria di lungo corso". La Gazzetta dello Sport celebra il tecnico nerazzurro dopo il 2-0 al Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Una prestazione totale, stavolta riempita anche dai gol al momento corretto.

"Il Benfica aveva sempre segnato nelle precedenti 13 partite di Champions, con una media di 2,5 gol a gara. L’Inter ha silenziato Gonçalo Ramos, Rafa Silva e compagnia varia con un trio difensivo italiano – Darmian, Acerbi, Bastoni – e con la reattività di Onana, portiere giaguaro, efficace a modo suo - sottolinea la rosea -. L’Inter ci ha messo l’anima, si è mossa di gruppo e no, non si è comportata come a Oporto. Il primo portoghese che si azzarderà a parlare di “catenaccio” sarà passibile di querela".