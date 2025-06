Novità in arrivo per quel che riguarda gli staff tecnici nel settore giovanile dell'Inter. Di pochi giorni fa la notizia dell'addio di Zanchetta, che ha lasciato la panchina della Primavera per tentare l'avventura al Novara.

Secondo quanto verificato da FcInterNews.it, però, la società avrebbe già scelto il sostituto. Una scelta "interna": verrà infatti promosso dall'Under 18 come tecnico Benito Carbone, che firmerà un accordo per un solo anno col suo nuovo incarico.